Bursa-İzmir Karayolu'nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa-İzmir Karayolu'nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

17.02.2021 14:54 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:58
Bursa-İzmir Karayolu'nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

BURSA'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Bursa-İzmir Karayolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.

BURSA'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Bursa-İzmir Karayolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı. Kara yolunda oluşan yaklaşık 15 kilometr uzunluğundaki trafik, dronla havadan görüntülendi.

Bursa'da, 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa-İzmir Karayolu  Karacabey mevkisi, kar nedeniyle kısa süreli trafiğe kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, yol tekrar trafiğe açıldı.Fırtına ve kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin durma noktasına geldi Bursa-İzmir Karayolu'nda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik, dronla havadan görüntülendi.


Bursa-İzmir Karayolu'nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Bursa-İzmir Karayolu'nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Bursa-İzmir Karayolu'nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Bursa-İzmir Karayolu'nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Bursa-İzmir Karayolu'nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Bursa-İzmir Karayolu'nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Bursa-İzmir Karayolu'nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Buse Varol Burak Deniz Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Necip Uysal Nihat Özdemir Aykut Kocaman Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Tbmm Şehit Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa-İzmir Karayolu'nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 14:58:54. #1.14#
title