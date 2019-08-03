Bursa- İzmir karayolunda otobüs alev alev böyle yandı
Bursa- İzmir karayolunda otobüs alev alev böyle yandıMANİSA - Balıkesir-İzmir karayolunun Manisa il girişinde bulunan Gelenbe noktasında otobüs yangını meydana geldi.
Bursa- İzmir karayolunda otobüs alev alev böyle yandı
MANİSA - Balıkesir-İzmir karayolunun Manisa il girişinde bulunan Gelenbe noktasında otobüs yangını meydana geldi. Yangında can kaybı olmadığı öğrenilirken otobüsün küle döndüğü kaydedildi.
Kaynak: İHA
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