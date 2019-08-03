Bursa- İzmir karayolunda iki günde 2. otobüs yangını...Otobüs alev alev böyle yandı
Bursa- İzmir karayolunda iki günde 2. otobüs yangını...Otobüs alev alev böyle yandıBALIKESİR(İHA)- Bursa- İzmir karayolunda otobüs alev alev yandı.
Bursa- İzmir karayolunda iki günde 2. otobüs yangını...Otobüs alev alev böyle yandı
BALIKESİR(İHA)- Bursa- İzmir karayolunda otobüs alev alev yandı.
Kaynak: İHA
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