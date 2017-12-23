Bursa İzmir'de Öldürülen Zülal İçin Yürüdüler

İzmir'de öldürülen Zülal için yürüdüler



İzmir'de, doğum gününde barda tanıştığı Günhan Öztürk tarafından kılıçla boynundan ve omuzundan yaralanması sonucu kan kaybından hayatını kaybeden 21 yaşındaki Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü'nün öldürülmesi, Bursa'da ailesi ve arkadaşlarının da katılımıyla CHP Kadın kolları tarafından düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto edildi.



Olay, geçtiğimiz pazartesi sabahı saat 06.00 sıralarında, İzmir'de İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'ndeki evde meydana geldi. İzmir'deki özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan 26 yaşındaki Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, gece gittikleri bir barda tanıştı. İkili gece ilerleyen saatlerde Öztürk'ün evine gitti. Burada çıkan tartışmada Günhan Öztürk, babasına ait büyük bıçakla genç kızı boğazını keserek öldürdü. Ardından polisi arayan katil zanlısı teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden ancak tartışmanın neden çıktığı konusunda bilgi vermeyen Günhan Öztürk, tutuklanarak cezaevine konuldu. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Zülal Tütüncü ise ailesinin yaşadığı Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Zülal Tütüncü için Bursa'daki kadın kuruluşları Merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yürüyüş düzenledi. Tütüncü'nün ailesi ve arkadaşlarının da bulunduğu yürüyüşe katılanlar kadın cinayetlerini, "Şiddete itirazımız var!", "Ölmeye katledilmeye itirazımız var!" "Eşitsizliğie itirazımız var" yazılı dövizler taşıdılar. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşte konuşma yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Vildan Özkula, Zülal Tütüncü cinayetinin diğer kadın cinayetlerinden farklı olmadığını belirterek, "Ailelerin büyük emeklerle büyütüp eğitmeye çalıştıkları insan evladının öldürülmesinin hiç bir uydurma bahanesi olamaz ve biz bunu asla kabul etmeyiz. Bu cinayetin diğer kadın cinayetlerinden farkı yoktur. Katilin gerekenden bir nebze daha az ceza alması Zülal'in ailesi ve bizler için onu bir kez daha kaybetmektir. Ülkemizdeki eğitim ve adalet sisteminin bizlerin yaşamına, kadınlara yansımasıdır bu yaşananlar. Bilimden, kültürden ve insan haklarından bihaber toplumda bu olayların son olmayacağını elbette biliyoruz. Bizler de bundan sonra Zülal'in unutulmaması, katilin gereken cezayı alması için olayın takipcisi olacağız. Elimizden geleni yapacağız" dedi.