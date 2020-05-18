Bursa itfaiyesinden kar maskeli kuş kurtarma operasyonu
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Bursa itfaiyesinden kar maskeli kuş kurtarma operasyonu

Bursa'da bir büfenin camından içeriye gelen 2 kuş büfede mahsur kaldı.

Bursa itfaiyesinden kar maskeli kuş kurtarma operasyonu
18.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:34

Bursa'da bir büfenin camından içeriye gelen 2 kuş büfede mahsur kaldı. 65 yaş üstü vatandaşların sokakta dolaşırken görüp ihbar ettikleri kuşlar olay yerine gelen kar maskeli itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi Hayat Sokak'ta Mesut Demirel'e ait büfenin açık bırakılan havalandırma camından gece içeriye giren 2 kumru iş yerinde mahsur kaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kapalı olan büfedeki kumruları; dışarıya çıkma izinleri olan 65 yaş üzeri vatandaşlar fark ederek polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin operasyona giden Özel Harekat polisleri gibi kar maskesi takmaları dikkat çekti. İş yerinin kapısını kırmaya hazırlanan ekipler iş yeri sahibinin olay yerine gelmesi üzerine kapıyı kırmaktan vazgeçtiler. Kapının açılmasının ardından içeriye giren iş yeri sahibi ve polisler çifte kumruları dışarıya çıkarmaya başardı. Polis ekipleri olay yerinde toplanan 65 yaş üstü vatandaşları sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle uyarıp uzaklaşmalarını istedi.

N95 yada cerrahi bez maske yerine olay yerine kar maskesi ile gelen itfaiye ekiplerinin görüntüsü vatandaşları şaşırttı.

İş yeri sahibi Mesut Dermirel "Polislerin beni aradığını duydum ve çok heyecanlandım. Gece üst camları havalandırmak için açık bıraktım bu sırada kuşlar içeriye girmiş. Hayvanlara zarar gelmeden kurtardığımız için çok mutluyum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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