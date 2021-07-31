Bursa Büyükşehir Belediyesinden Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek
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Bursa Büyükşehir Belediyesinden Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 7 araç ile 21 personel, Muğla Marmaris'teki yangınlara müdahale etmek için yola çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 7 araç ile 21 personel, Muğla Marmaris'teki yangınlara müdahale etmek için yola çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 28-31 Temmuz tarihlerinde 26 ilde çıkan 98 yangının 81'i kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmalarına farklı illerden destek yağıyor.

İçişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve AFAD'ın talimatları doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla Muğla Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İtfaiye Daire Başkanlığı ve BUSKİ ekipleri hazırlandı. Küçük Sanayi İtfaiye İstasyonunda hazırlıklarını tamamlayan 21 personel, 7 araç ile yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım, orman yangınlarının ivedilikle söndürülmesi için Bursa ekibinin de görev başında olacağını belirterek, yangınların bir ön önce söndürülmesini temenni etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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