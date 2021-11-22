Bursa-İtalya fidan kardeşliği

İZMİR (Bültenler) - Öncü öğrencileri İtalyan arkadaşları ile fidan dikti

Bursa Öncü Okulları Lise İngilizce bölümü öğrencileri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde düzenlediği 11 milyon ağaç dikme organizasyonuna 23 eTwinning öğrencisi ve öğretmenleri Zeynep Demir ve Henry Sword ile katıldı. Öncü Okulları Lise İngilizce Bölümü olarak 2 senedir sürdürülen proje kapsamında İtalya La Spezia'daki I.S.S.Cardarelli- Liceo Artistico ve İzmir Türk Koleji ile partnerlik yapıyor. Fidan dikme kampanyasını da bu iki okuldaki arkadaşları ile eşzamanlı olarak gerçekleştiren Öncü Okulları öğrencileri, Göynüklü'de 500 fidanı toprakla buluşturdu.

eTwinning nedir?

eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa'daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır.

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