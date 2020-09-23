Bursa, işyerindeki gizli bölümde bandrolsüz sigara ve kaçak tütün ele geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda gizli bölmelere gizlenmiş 5 kilogram kaçak tütün, 12 bin 560 adet doldurulmuş makaran 13 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda gizli bölmelere gizlenmiş 5 kilogram kaçak tütün, 12 bin 560 adet doldurulmuş makaran 13 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Hasgül sokak üzerinde bulunan Suriye vatandaşlarına ait iki iş yerinde bandrolsüz tütün satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'ndan arama kararı alarak iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada gizli bölümlerde bandrolsüz olduğu tespit edilen 5 kilogram kaçak tütün,12 bin 560 adet doldurulmuş makaron, 131 paket halinde 26 bin 200 adet çeşitli markalarda boş makaron, 44 paket halinde 13 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü ile çeşitli markalarda 24 paket kaçak sigara paketi ele geçirdi.Operasyonda iş yeri sahipleri E. A. ve B.S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemeleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ