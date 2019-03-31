Bursa istihdamda 120 bin hedefine kilitlendi

İstihdam Seferberliği kapsamında BTSO tarafından İŞKUR işbirliğinde hazırlanan İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı yaklaşık 1 ayda 29 ayrı sanayi ve ticaret bölgesini ziyaret ederek istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
31 Mart 2019 Pazar 18:03
İstihdam Seferberliği kapsamında BTSO tarafından İŞKUR işbirliğinde hazırlanan İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı yaklaşık 1 ayda 29 ayrı sanayi ve ticaret bölgesini ziyaret ederek istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.