Bursa istihdamda 120 bin hedefine kilitlendi

İstihdam Seferberliği kapsamında BTSO tarafından İŞKUR işbirliğinde hazırlanan İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı yaklaşık 1 ayda 29 ayrı sanayi ve ticaret bölgesini ziyaret ederek istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bursa istihdamda 120 bin hedefine kilitlendi

İstihdam Seferberliği kapsamında BTSO tarafından İŞKUR işbirliğinde hazırlanan İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı yaklaşık 1 ayda 29 ayrı sanayi ve ticaret bölgesini ziyaret ederek istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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