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Bursa İstihdam Buluşması 21 Kasım’da başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle altıncısı bu yıl düzenlenen ve iş arayanlarla işverenleri aynı çatı altında buluşturan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, 21-23 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapılacak.

15.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:52
Bursa İstihdam Buluşması 21 Kasım’da başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle altıncısı bu yıl düzenlenen ve iş arayanlarla işverenleri aynı çatı altında buluşturan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, 21-23 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

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