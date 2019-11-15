Bursa İstihdam Buluşması 21 Kasım’da başlıyor

15.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:52

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle altıncısı bu yıl düzenlenen ve iş arayanlarla işverenleri aynı çatı altında buluşturan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, 21-23 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapılacak.