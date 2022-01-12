Son Dakika | Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen kaza kameraya böyle yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen kaza kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen kaza kameraya böyle yansıdıİstanbul otoyolunda meydana gelen kazada hızla bariyerlere çarpan araç savrulurken, o anlar başka bir araçtaki sosyal medya için hikaye çeken y olcu tarafından anbean kaydedildi.

İSTANBUL (İHA) - Bursa- İstanbul otobanında meydana gelen kaza kameraya böyle yansıdı

BURSA Bursa-İstanbul otoyolunda meydana gelen kazada hızla bariyerlere çarpan araç savrulurken, o anlar başka bir araçtaki sosyal medya için hikaye çeken y

olcu tarafından anbean kaydedildi.

Kaza sabah saatlerinde Bursa-İstanbul otoyolu Orhangazi tüneli çıkışında meydana geldi. Dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi. O anlar ise başka bir otomobilde yolcu olarak seyahat eden vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Bariyerlere çarpan otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Otoban polisi olayla alakalı soruşturma başlattı.

Son Dakika | Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen kaza kameraya böyle yansıdı

Son Dakika | Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen kaza kameraya böyle yansıdı

Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi

Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi

 Fenomenlik hayali,19 yaşındaki gencin başını yaktı! Sosyal medya paylaşımları sonrası ekipler harekete geçti

Fenomenlik hayali,19 yaşındaki gencin başını yaktı! Sosyal medya paylaşımları sonrası ekipler harekete geçti

 Eski nişanlısının avukat Dilara Yıldız'a cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanınla duş aldıracağım sana

Eski nişanlısının avukat Dilara Yıldız'a cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanınla duş aldıracağım sana

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title