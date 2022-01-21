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Bursa-İstanbul otobanında korkutan yangın

Bursa-İstanbul otobanında korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu üzerinde meydana gelen yangında bir kamyon küle döndü.

İSTANBUL (İHA) - Bursa-İzmir- İstanbul otoyolu üzerinde meydana gelen yangında bir kamyon küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu Mudanya kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arıza yapan kamyon, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim olan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, kullanılamaz hale geldi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa-İstanbul otobanında korkutan yangın

Bursa-İstanbul otobanında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Yangın, İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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