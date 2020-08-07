Bursa İstanbul karayolunda korku dolu anlar Bursa İstanbul karayolunda çıkan örtü yangını korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Bursa İstanbul karayolunda çıkan örtü yangını korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. İtfaiye, orman, jandarma ve trafik ekipleri seferber olurken, o anlar otobüsteki yolcular tarafından görüntülendi. Meyve ağaçları, çalılıklar ve anızdaki alevler ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Bursa-İstanbul yolu Dürdane mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında çıkan anız yangınını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin ormanlık alana sıçramasını önlemeyi başardı. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. Yangın anları vatandaşların cep telefonu kameralarından görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA