Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı

18.02.2021 01:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 02:03
Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı

İstanbul Karayolunda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan kimyasal yüklü TIR, kısa sürede alev topuna döndü.

BURSA-İstanbul Karayolunda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan kimyasal yüklü TIR, kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiyenen yoğun çabasıyla yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, karayolunda Bursa istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kimyasal maddenin yola dökülmesi nedeniyle bölgeye gelen AFAD ekiplerinin çalışma başlattığı yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Yeni Yalova Bulvarı'nda meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan G.B. (43) yönetimindeki 45 EE 731 plakalı kimyasal madde yüklü TIR'ın motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü G.B., TIR'ı emniyet şeridine çekerek güvenlik önlemi alırken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. TIR'ıın kimyasal madde yüklü olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında araç alev topuna döndü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yola dökülen kimyasal madde nedeniyle zor anlar yaşadı.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDIPolis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken İstanbul-Bursa Karayolu ulaşıma kapandı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, TIR'da kimyasal madde bulunması nedeniyle durum AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, incelemede bulundu. AFAD ile itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yol tek şeritli olarak trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Burak Deniz Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Osman Özköylü Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa-İstanbul Karayolu'nda kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 02:04:49. #1.14#
title