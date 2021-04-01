Bursa-İstanbul kara yolunda zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa-İstanbul kara yolunda zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
Bursa-İstanbul kara yolunda zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bursa-İstanbul kara yolunda yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

Bursa-İstanbul kara yolunda yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kara yolunun Yalova Kavşağı Çağlayan mevkisinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen 16 AAJ 305 plakalı yolcu otobüsü, 16 ALB 415 plakalı tır, 16 AHK 944 plakalı cip ve 16 R 4845 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü ve muavin ile cipteki iki kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun tek yönü ulaşıma kapandı. Ekipler, kaza yapan araçların güzergahtan çekilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Özlem Zengin Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa-İstanbul kara yolunda zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 13:42:14. #1.16#
title