Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri
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Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, Marmara Denizi açıklarında anlık oluşan ve raporlarda öngörülmeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

26.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:44
Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri

Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, açıklarında anlık oluşan ve raporlarda öngörülmeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 18.00'deki Bursa ()-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Kaynak: AA

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