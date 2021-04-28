Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine "tam kapanma" nedeniyle ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine "tam kapanma" nedeniyle ara verildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine 'tam kapanma' nedeniyle ara verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri, tam kapanma dönemi nedeniyle yapılamayacak.

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri, tam kapanma dönemi nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 26 Nisan 2021'de alınan şehirler arası sokağa çıkma yasakları kapsamında, 30 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar BUDO seferlerimize ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

BUDO seferlerine 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi
BUDO seferlerine 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Tam kapanmada seyahat edeceklere kötü haber! Yüzde 50'lik zam kapıda
Tam kapanmada seyahat edeceklere kötü haber! Yüzde 50'lik zam kapıda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ömer Ali Mesut Özil Abdullah Avcı Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine "tam kapanma" nedeniyle ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 04:39:08. #1.16#

title