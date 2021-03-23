Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 6'sı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 6'sı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

23.03.2021 00:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:54
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 6'sı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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