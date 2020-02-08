Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 5'i daha iptal edildi
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 5'i daha iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 5'inin daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

08.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:22
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 5'i daha iptal edildi

Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 5'inin daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15.30, 18.30 ve 20.30 saatlerindeki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa () ile 16.00 ve 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa-İstanbul hattında 07.00-14.25 saatlerindeki 9 sefer de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Kaynak: AA
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