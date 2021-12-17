Bursa'da bazı BUDO seferleri iptal edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bursa'da bazı BUDO seferleri iptal edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (İHA) - Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa ile İstanbul arasında yapılan deniz otobüsleri seferlerinden bazıları kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal olan seferler şöyle:

Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre iptal edilen seferlere yenileri eklendi.

09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. - BURSA

Valilik'ten İstanbul'a kar uyarısı! Tarih verip tek tek ilçe ismi saydılar

Valilik'ten İstanbul'a kar uyarısı! Tarih verip tek tek ilçe ismi saydılar

 Boza içerek büyüyen ailede boyu 1.90'ın altında kimse yok

Boza içerek büyüyen ailede boyu 1.90'ın altında kimse yok

 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title