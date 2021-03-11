Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

11.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:17
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında yolcu taşıyan deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa ile İstanbul arasında yolcu taşıyan deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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