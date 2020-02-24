Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 3'ü daha iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) programdan kaldırıldı.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-14.25 saatlerindeki 9 seferi de gerçekleştirilememişti.