Olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
EMİNÖNÜ, İSTANBUL (İHA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şu şekilde:
"09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel