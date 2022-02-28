Olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi - Haberler

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Olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (İHA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şu şekilde:

"09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İstanbul, Eminönü, Mudanya, Bursa, Yerel, Güncel, Haberler

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