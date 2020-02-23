Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

23.02.2020 23:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:26
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa ()-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri kuvvetli rüzgar beklendiği için programdan kaldırıldı.

Kaynak: AA
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