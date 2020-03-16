Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-14.25 saatlerindeki 9 seferinin de programdan kaldırıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA