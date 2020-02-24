Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 6'sı daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 6'sı daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamamış, 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin ise iptal edildiği duyurulmuştu.