Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 6'sı daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

24.02.2020 08:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:42
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 6'sı daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa ()-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamamış, 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin ise iptal edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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