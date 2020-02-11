Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
Haberler » Güncel » Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller - Haber

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin 3'ü daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

11.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:38
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin 3'ü daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa () ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi gerçekleştirilemeyecek.

Bursa-İstanbul hattında 07.00-14.25 saatlerinde yapılması planlanan 9 sefer de aynı gerekçeyle programdan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler