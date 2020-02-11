Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin 3'ü daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin 3'ü daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi gerçekleştirilemeyecek.
Bursa-İstanbul hattında 07.00-14.25 saatlerinde yapılması planlanan 9 sefer de aynı gerekçeyle programdan çıkarılmıştı.