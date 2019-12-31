Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) üç seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) üç seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.
Bursa-İstanbul hattında karşılıklı olarak 07.00-14.25 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan dokuz sefer de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.