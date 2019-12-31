Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

31.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:32

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) üç seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.

Bursa-İstanbul hattında karşılıklı olarak 07.00-14.25 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan dokuz sefer de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.

Kaynak: AA