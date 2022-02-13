Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Haberler
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

AA, Sedat Gök - Güncel
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 08.00-14.30 saatlerindeki 9 seferi de gerçekleştirilememişti.???????

AA / Sedat Gök - Güncel

İstanbul, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Haberler

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