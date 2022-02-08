Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

AA, Sedat Gök - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin öğleden sonra ve akşam seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin öğleden sonra ve akşam seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden edinilen bilgiye göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmişti.

AA / Sedat Gök - Güncel

İstanbul, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title