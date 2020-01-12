Bursa işkence edilerek öldürülen gencin ölüme gittiği anlar

12.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:31

İşkence edilerek öldürülen gencin ölüme gittiği anlar

BURSA'da üç gün önce yapımı devam eden hızlı tren inşaatı yakınında ağzı bantlandıktan sonra kalbinden 2 kez bıçaklanarak öldürülen Furkan Kahraman'ın (27) cinayet zanlılarından Ömer Y. tarafından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden alınışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, üç gün önce merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde bulunan hızlı tren inşaatının yakınındaki boş arazide meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede ağzı koli bandıyla bantlanan kişinin, kalbinden 2 kez bıçaklandığı tespit edildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatılırken, cansız bedenin, Yozgat nüfusuna kayıtlı Furkan Kahraman'a ait olduğu belirlendi.

CİNAYETİ KABUL ETTİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro dedektifleri, Furkan Kahraman'ın telefonundan en son kimlerle görüşme yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Ömer Y. (28), Fatma Y. (21), Muhammet D. (28) ve 1 ay önce evlendiği Ezgi D.'yi (24) gözaltına aldı. Şüphelilerden Muhammet D.'nin, emniyetteki sorgusunda cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Kahraman'ın, eski sevgilisi Ezgi D.'yi Muhammet D. ile evlendiğini öğrenince rahatsız etmeye başladığı, bunun üzerine Muhammet D.'nin, Kahraman'ı öldürmek için arkadaşlarıyla plan yaptığı belirtildi. Muhammet D.'nin, polise verdiği ifadede, eşini bir daha rahatsız etmemesi için Furkan Kahraman'ı telefonla aradığını, görüşmede tartışıp, küfürleştiklerini söylediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN SAHTE HESAP AÇMIŞLAR

Muhammet D.'nin, Kahraman'ı Bursa'ya getirmek için sosyal medyada kadın fotoğrafıyla sahte hesap açıp, yazıştığı ve inandırmak için arkadaşı Ömer Y.'nin kız kardeşi Fatma Y. ile görüştürüp, Bursa'ya davet ettiği öğrenildi. Fatma Y. terminale gelen Kahraman'a müsait olmadığını ve kendisini arkadaşının karşılayacağını söyledi. Bunun üzerine Bursa'ya gelen Furkan Kahraman, Muhammet D.'nin cinayet planını yaptığı Ömer Y. tarafından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden alınıp kırmızı bir kamyonete bindirildi. Hızlı tren inşaatı yakınlarına silah zoruyla götürülen Kahraman'a burada plastik kelepçe takan cinayet zanlılarının işkence yaptıktan sonra kalbinden 2 kez bıçaklanarak öldürdüğü öğrenildi.

CİNAYET, EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN 8 SAATTE ÇÖZÜLDÜ

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ihbar üzerine olay yerine gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekipleri olay yeri incelemesinin ardından harekete geçti. Cesedin Yozgat nüfusuna kayıtlı Furkan Kahraman'a ait olduğunu belirleyen ekipler telefon kayıtlarını inceledi. Ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelilere 8 saat gibi kısa sürede ulaştı ve gözaltına aldı.

ÖLÜME BÖYLE GİTTİ

Sosyal medyada konuştuğu sahte hesapla kandırılarak Bursa'ya gelen Furkan Kahraman'ın son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cinayet zanlılarından Ömer Y. ve Muhammet D. 28 NA 056 plakalı kırmızı kamyonet ile saat 11.45'te Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giriş yapıyor. Ardından terminale birlikte giren zanlılardan Muhammet D. gözden kayboluyor. Daha sonra Muhammet D.?nin kamyonete saklandığı öğrenilirken Ömer Y. Kayseri'den otobüsle gelen Kahraman'ı 12.48'de karşılıyor ve otoparka gidiyor.

Otoparktan ayrıldıktan sonra Muhammet D. saklandığı yerden çıkarak silah zoruyla ağzını koli bandıyla bantlayıp, ellerini kelepçelediği ardından eşi Ezgi D.?yi de alarak olay yerine gittikleri ve cinayeti işledikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA