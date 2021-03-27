BURSA İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı
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BURSA İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldıBURSA'nın İnegöl ilçesinde işitme engelli Özay Öztürk (29) ve Cansu Kamaçin (25) işaret dili tercümanı eşliğinde nikahları kıyılarak, hayatlarını birleştirdi.

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İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde işitme engelli Özay Öztürk (29) ve Cansu Kamaçin (25) işaret dili tercümanı eşliğinde nikahları kıyılarak, hayatlarını birleştirdi.

Sosyal medyadan tanışan Özay Öztürk ve Cansu Kamaçin, bir süre önce evlilik kararı aldı. İşitme engelli çiftin nikahı ise, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından kıyıldı. İşaret dili tercümanı Leyla Ahıskalı eşliğinde gerçekleştirilen nikahın ardından Başkan Taban, 'Özay, bizim çok çalışkan bir kardeşimiz ve beraber çalışıyor. Bizim ekibimizde. Bizim evladımız, kardeşimiz. Hanımefendi de artık bizim gelinimiz, bizim kızımız, aileden biri oldu dedi.

Damat Özay Öztürk, 'Facebook'tan tanıştık. Konuştuk, sohbet ettik. Daha sonra buluştuk. Tekrar tekrar konuştuk. Sohbetimiz ilerledi, anlaşık. Evlenme teklif ettim. Aileler anlaştı, nişanlandık. Nikahımız kıyıldı, çok mutluyuz' dedi.

BURSA İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı
BURSA İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı
BURSA İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı
BURSA İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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