BURSA İŞ YERİNE GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARTILDI
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BURSA İŞ YERİNE GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARTILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da bir iş yerine giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

BURSA'da bir iş yerine giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi Kurtul Sokak'ta Sezer Dinçer'e ait iş yerine yılan girdi. Yılanı fark eden Dinçer, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından televizyonun arkasına giren yılanı çıkardı. 2 metre uzunluğundaki yılan, doğaya salındı.

BURSA İŞ YERİNE GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARTILDI
BURSA İŞ YERİNE GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARTILDI
BURSA İŞ YERİNE GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARTILDI
BURSA İŞ YERİNE GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARTILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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