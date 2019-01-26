Bursa İş Yerinde Vurulmuş Halde Bulundu

İş yerinde vurulmuş halde bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oto tamiri alanında faaliyet gösteren bir işyerinde meydana gelen olayda, dükkan sahibi Bülent Çölek (46), tüfekle ağır yaralanmış halde bulundu. 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülen Çölek, tedavi altına alındı.

Olay, İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak üzerinde bulunan ve Bülent Çölek'a ait olduğu öğrenilen oto tamirhanesinde meydana geldi. Tamirhaneye gelen müşteriler, Çölek'in içeride hareketsiz yattığını görünce olayı polis ve 112 sağlık ekiplerine iletti. İş yerinin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri, şahsı yanındaki av tüfeğiyle kanlar içinde buldu. 112 sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA