BURSA İş makinesi enerji hattına temas etti, operatör yaralandı
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BURSA İş makinesi enerji hattına temas etti, operatör yaralandı

İş makinesi enerji hattına temas etti, operatör yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, altyapı çalışması sırasında enerji nakil hattına temas eden iş makinesinin operatörü, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

22.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:09

İş makinesi enerji hattına temas etti, operatör yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, altyapı çalışması sırasında enerji nakil hattına temas eden iş makinesinin operatörü, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesindeki kırsal Çeltikçi ile Cerrah mahalleleri arasındaki altyapı çalışmasında meydana geldi. Kazı çalışması yapan operatör Sinan Durbak (26) iş makinesinin kepçesiyle enerji nakil hattına temas etti. Akıma kapılan operatörü çalışma arkadaşları kurtardı.

Yaralanan operatör, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURSA İş makinesi enerji hattına temas etti, operatör yaralandı

Kaynak: DHA

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