BURSA İş görüşmesine çağırdığı kişilerin telefonunu ve parasını çalan şüpheli yakalandı
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BURSA İş görüşmesine çağırdığı kişilerin telefonunu ve parasını çalan şüpheli yakalandı

İş görüşmesine çağırdığı kişilerin telefonunu ve parasını çalan şüpheli yakalandıBursa'da iş görüşmesine çağırdığı 5 kişinin para ve telefonlarını çalan Z.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

05.08.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:32

İş görüşmesine çağırdığı kişilerin telefonunu ve parasını çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da iş görüşmesine çağırdığı 5 kişinin para ve telefonlarını çalan Z.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok vatandaşı iş görüşmesine çağırıp, cep telefonları ve paralarını çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, görüşmeye katılan ve telefonlarıyla, paralarının çalındığını öne süren mağdurlarla görüşüp, takibe başladı. Yapılan çalışmanın ardından şüphelinin Z.K. (39) olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Z.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, ev taşıma ve benzeri günlük yapılan işler için yanına çağırdığı 5 kişinin, telefonlarını ve paralarını alarak kaçtığı öğrenildi.

Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA İş görüşmesine çağırdığı kişilerin telefonunu ve parasını çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

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