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Bursa iş dünyasının önde gelen isimlerinden ekonomi değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin düzenlediği online konferansta, kentin önde gelen iş insanları bir araya geldi.

Bursa iş dünyasının önde gelen isimlerinden ekonomi değerlendirmesi
04.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:59

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin düzenlediği online konferansta, kentin önde gelen iş insanları bir araya geldi.

MÜSİAD Bursa Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay'ın ve üyelerin yoğun katılım gösterdiği video konferansa Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da konuk oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini değerlendiren Alpay, salgın süresince dünya genelinde hem arz hem de talepte daralma meydana geldiğini, gelinen noktada Türkiye'nin diğer ülkelerle kıyasla ümit verici bir durumda olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Açıklamada sözlerine yer verilen Olpak sürecin yönetiminin önemini vurgulayarak, "Bu süreç boyunca kim tedarik zincirini kopartmaz ve ayakta kalabildiğini muhataplarına net bir şekilde göstererek onun güvenini kazanırsa sürecin kazananı onlar olur." ifadelerini kullandı.

Video konferansın katılımcılarından BTSO Başkanı Burkay ise Türkiye'nin salgın sürecinde kriz yönetimini değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Kolay bir süreç geçirmiyoruz. Bu süreçte özel ilgi gösterilmesi gereken bazı özel sektörler var. Ben genel manada sürecin çok iyi yönetildiğini düşünüyorum. Avrupa'daki tüm ülkeleri ele aldığımızda Almanya ve Türkiye net bir şekilde ayrışıyor. Türkiye'de özellikle kısım kısım yapılan sokağa çıkma yasakları, virüsün yayılmasını engelledi. Önemli bir stratejiydi. Bu normalleşme sürecinde de farklılaşan ülke konumunda olacak. ve bu çıkışta ekonomik anlamda da en hızlı toparlanma ülkemizde olacak."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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