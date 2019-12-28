Bursa iş dünyasından ‘Yeniden Büyük Bursaspor’ hareketi

28.12.2019 23:59 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:59

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor'a Destek Gecesi programının iptal edilmesinin ardından bazı menfaat gruplarınca Bursa iş dünyasına karşı sosyal medyada bir karalama ve yıpratma kampanyası oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.