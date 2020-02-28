Bursa iş dünyasından başsağlığı mesajı
Bursa iş dünyası temsilcileri Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit düşen askerler için taziyede bulunurken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
28.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:57
Bursa iş dünyası temsilcileri Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit düşen askerler için taziyede bulunurken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Kaynak: Dunya.com