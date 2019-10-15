Bursa iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

15.10.2019 15:22

Bursa iş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, odanın hizmet binasında düzenlenen basın toplantısında, tümüyle meşru Barış Pınarı Harekatı'nın ülkenin bekası için atılmış güçlü bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, terör örgütlerinin kalleşçe saldırılarına maruz kalan, bugüne kadar binlerce şehit veren bir ülke olduğunu belirten Burkay, "Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda, sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda 100'ün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Yaptıkları katliamlarla terör örgütleri, bölgede yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi de göçe zorlama, taciz ve zulümle sınamaktadır." dedi.

Burkay, masum insanları katleden, Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalınamayacağını dile getirdi.

Cesareti kadar merhametiyle de dünyaya nam salmış şanlı Türk ordusunun, harekatta sivillere karşı gereken hassasiyeti gösterdiğini vurgulayan Burkay, şöyle devam etti:

"Türk askeri taşıdığı hassasiyetle bölgenin hasretini çektiği huzur ve barış ortamını yeniden tesis ederken, dost ve müttefik bildiğimiz ülkelerin Türkiye aleyhine yaptıkları açıklamaları kesinlikle kabul etmiyoruz. En üzücüsü de Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan içimizdeki kimi siyasetçi, sanatçı ve meslek örgütü mensuplarının bunlara payanda olmasıdır. Asli görevlerini yerine getirmek yerine yaptıkları açıklamalarla temsil ettikleri saygın alanlara zarar verirken terörün elini güçlendiren meslek kuruluşlarının ve sözde aydınların açıklamalarını esefle kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen operasyon, tüm diplomatik kanallar açık tutularak ve şeffaf bir amaçla gerçekleştirilmektedir. Kahraman Mehmetçiğimiz, genci yaşlısı, kadını erkeği demeden, kundaktaki bebeklerimize kadar tüm sivilleri hedef alan bu kalleşlerin kökünü kazımaya kararlıdır."

Burkay, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek Türkiye'ye destek olmaya çağırdı.

Günün sessiz kalma değil, birlikte ses verme günü olduğunu söyleyen Burkay, şunları kaydetti:

"BTSO olarak, ülkemizin haklı davasını uluslararası çevrelere ve yurt dışındaki muhatap tüm kurumlara etkili bir iletişimle en güçlü şekilde aktaracağız. Türkiye'ye ve ekonomimize yöneltilen tehditlere karşı iş dünyası, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin güçlü bir şekilde devam etmesi noktasında milli duruşunu kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Gelecekte de bu milli duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz."

Burkay, milli birlik şuurunu en güçlü şekilde yansıtmak ve Mehmetçiğe desteklerini göstermek için Bursa'daki tüm kurum, kuruluş ve iş yerlerinin Türk bayraklarıyla donatılması çağrısında bulundu.

Toplantıya oda ve borsalar, sendikalar ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Kaynak: AA