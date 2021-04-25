Bursa iş dünyasından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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Bursa iş dünyasından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Bursa iş dünyasından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi

Bursa iş dünyası temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Bursa iş dünyası temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçeklerle uyuşmayan bu tavrının, iki ülkenin köklü ilişkilerine ağır darbe vurduğunu belirtti.

Türkay, Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmekten çekinmediğini ve tüm arşivlerini açmaya hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Tarihsel gerçeklerle uyuşmayan bu iddiaların siyasi olarak Türkiye'ye baskı unsuru olarak kullanılmasını Türkiye halkı not etmiştir. Türkiye'ye, Osmanlığı İmparatorluğu döneminde Birinci Dünya Savaşı koşullarında yaşanan olaylar nedeniyle haksız ithamlarda bulunanların dünü ve bugünün de ne kadar sorunlu olduğu bilinmektedir. Yapılan açıklamanın, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgedeki gelişmeler açısından da önemli etkileri olacaktır. Türkiye'nin hak etmediği suçlamalarla karşı karşıya bırakılarak terbiye edileceğini sananların tarihi tekrar okumasını şiddetle öneririz."

"Bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur"

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir de "soykırım" ifadesini kabul etmediklerini ve en şiddetli şekilde kınadıklarını bildirdi.

Biden'ın açıklamasının bilimsel ve hukuki hiçbir temele, bulguya dayanmadığını, radikal Ermeni çevreleri ile Türkiye karşıtı grupları memnun etmek amacıyla tamamen iç siyasi hesaplarla yapıldığını ifade eden Şakir, "Bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. ABD Başkanı'nı bu vahim hatasını düzeltmeye, tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine başta Türk ve Ermeni halkları arasında olmak üzere bölgede barış içinde bir arada yaşama pratiğinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bursa inşaat sektörü olarak boykota hazırız"

Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayi İş Adamları Derneği (BATISİAD) Başkanı Ahmet Er de bu mesnetsiz suçlamaların tertemiz Türk tarihini lekeleyemeyeceğine dikkati çekti.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, Biden'ın tarihi gerçekleri yok sayarak şanlı Türk tarihini lekeleme arayışını reddettiklerini bildirdi.

Tarihin güçle değil, hakikatle yazıldığına işaret eden Andıç, "Bizler hakim olduğu coğrafyalara zulüm değil, merhamet eden bir ecdadın torunlarıyız. Yüzyıllarca birlikte yaşadığımız uluslarla aramızdaki tarihe kendi emelleri uyarınca nifak tohumları atanları şiddetle kınıyoruz. Bursa inşaat sektörü adına bizler, ABD menşeli ürünleri şantiyelerimizde kullanmayarak şanlı ecdadımızı karalamaya yeltenen bu kararı alanları boykot etmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Başkanı Murat Kaya, Görükle Sanayici ve İşadamları Derneği (GÖRSİAD) Başkanı Engin Çetiner, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yalçın Toy, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Başkanı Erol Gülmez, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şube Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu da yaptıkları yazılı açıklamalarla Biden'ı ve açıklamaya destek verenleri kınayan ifadeler kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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