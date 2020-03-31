Bursa iş dünyasından 10 bin aileye erzak yardımı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Valilik koordinasyonunda hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için 10 bin erzak paketi hazırladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Valilik koordinasyonunda hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için 10 bin erzak paketi hazırladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ihtiyaç sahibi aileler için erzak yardım kampanyası başlattı.

Bursa iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin destek verdiği kampanya kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi aileler için 10 bin erzak paketi hazırlandı. Erzak paketleri Bursa Valiliği koordinasyonunda 17 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini güçlü bir şekilde hissettiren Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl "Ramazan'da Birlikte Olalım" projesinin yerine erzak yardımı kampanyası düzenlediklerini bildirdi.

Hayırsever iş insanlarının ve kurumların da destekleriyle milli birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin daha yine Bursa'da sergilendiğini belirten Burkay, şunları kaydetti:

"İyilikte yarışan iş insanlarımızın ve kurumlarımızın destekleriyle bu yıl odamız koordinasyonunda 10 bin ailemize erzak paketlerimizi ulaştırmaya başladık. Bursa Valiliği tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyamıza ortak olan tüm iş dünyası temsilcilerimizi yürekten kutluyor, desteklerinden ötürü her birine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum."

Kaynak: AA