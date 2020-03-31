Bursa iş dünyasından 10 bin aileye erzak yardımı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye'ye örnek projelerine bir yenisini daha ekledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye'ye örnek projelerine bir yenisini daha ekledi. BTSO, Bursa iş dünyasının destekleriyle Valilik koordinasyonunda hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri aileler için 10 bin erzak paketi dağıttı. Kaynak: Dunya.com