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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliği, Bursa, Ekonomi

Bursa iş dünyasına 624 bin maske

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 10 kişi ve üzeri çalışanı bulunan firmalara gönderilen 624 bin cerrahi maske, Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından firmalara dağıtılacak.

19.04.2020 07:33 | Son Güncelleme: 19.04.2020 07:33
Bursa iş dünyasına 624 bin maske

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 10 kişi ve üzeri çalışanı bulunan firmalara gönderilen 624 bin cerrahi maske, Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından firmalara dağıtılacak.

Kaynak: Dunya.com

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