Bursa iş dünyasına 624 bin maske Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 10 kişi ve üzeri çalışanı bulunan firmalara gönderilen 624 bin cerrahi maske, Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından firmalara dağıtılacak.