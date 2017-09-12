Bursa İş Dünyası Yardım Elini Arakan'a da Uzattı
Bursa iş dünyası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Arakanlı mazlumlar için yardım kampanyası başlattı.
Bursa iş dünyası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Arakanlı mazlumlar için yardım kampanyası başlattı. BTSO'nun 500 bin TL vererek başlattığı kampanya kapsamında en az 1 milyon TL'lik bir bağış toplanması hedefleniyor.
Dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliamda hayatta kalma mücadelesi veren Arakan'daki mazlumlar için Bursa'da da seferberlik başlatıldı. İlk bağışı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Remzi Topuk ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerçekleştirdiği kampanyaya, Oda tarafından 500 bin TL'lik katkı sağlanması kararı alındı.
Başlatılan kampanya hakkında bilgi veren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Gönül coğrafyamızın sınırları içerisinde yer alan Arakanlı kardeşlerimiz, ne yazık ki bir soykırımla karşı karşıya. Bizler de Bursa iş dünyası olarak büyük zorluklara karşı yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize umut olmak istedik. Dünyada en çok insani yardım gönderen bir ülkenin evlatları olarak nerede bir mazlum varsa, onların yanında olmak bizim boynumuzun borcudur" dedi.
1 milyon liralık hedef
Türk halkının insani yardımlar konusunda kültüründen kaynaklanan güçlü bir geleneğe sahip olduğunu söyleyen Başkan Burkay, iş dünyasının desteğiyle daha önce sel felaketinin yaşandığı Bosna Hersek'e ardından da Suriye'deki iç savaşta hayatta kalma mücadelesi veren Halep halkı ve Bayır Bucak Türkmenleri için de seferber olduklarını hatırlattı.
Yardım kampanyasını yönetim kurulu tarafından sağlanan desteğin ardından Oda olarak da 500 bin TL'lik bir bağışla başlattıklarını kaydeden BTSO Başkanı Burkay, "Bursa iş dünyası yardım elini bir kez daha kent ve ülke sınırlarının ötesine ulaştırıyor. Odamızın 500 bin TL'lik destek verdiği kampanyaya yönetim kurulumuz, meclis ve komite üyelerimizin de katkılarıyla Bursa iş dünyasının en az 1 milyon TL destek vermesini hedefledik. Toplanan yardımları Kızılay aracılığıyla Arakanlı kardeşlerimize ulaştıracağız" diye konuştu.
"Arakan'a sessiz kalamayız"
Bursa iş dünyası olarak tüm mazlumların yanında oldukları gibi Arakan'ın da yanında olacaklarını belirten İbrahim Burkay, "Tüm dünyanın gözü önünde bir dramın yaşandığı Arakan'daki şiddet olaylarından ve insani krizden büyük endişe duyuyoruz. Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan eyaletinde yaşanan şiddet olaylarının biran önce son bulmasını bekliyoruz. Bursa iş dünyası olarak bizler de Arakan'da yaşanan bu drama sessiz kalamayız. BM başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini bu zulme dur demeye davet ediyorum. Diğer taraftan Bursa iş dünyası başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin Kızılay aracılığıyla oluşturduğumuz hesaba katılım sağlayarak Arakan'daki kardeşlerimize de yardım elini uzatacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.
BTSO öncülüğünde başlatılan kampanya destek için hesap bilgileri ise şu şekilde:
Hesap adı: Türkiye Kızılay Derneği - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Arakan Bağışı
Şube: 2532 / Bakanlıklar/Ankara Kamu Şube
Hesap no: 2532-39009026-2719
IBAN No: TR 2400 0100 2532 3900 9026 2719 - BURSA