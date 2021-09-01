Bursa iş dünyası temsilcileri ekonomideki büyüme rakamını değerlendirdi

Bursa iş dünyası temsilcileri, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yakaladığı yüzde 21,7'lik büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bursa iş dünyası temsilcileri, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yakaladığı yüzde 21,7'lik büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'in ikinci çeyreğinde yaşanan büyümenin, 2020'nin telafisi olduğunu belirtti.

Türkay, ilk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümeyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin kırılmaya başladığına dikkati çekerek "Geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde 10,4'lük bir küçülme yaşanmıştı. Bu yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7'lik büyüme rakamını buna göre okumak gerekir. Yani aslında kayıpları telafi ediyoruz ancak bu bile Türkiye'nin üretici gücünün dinamikliğini gösteriyor. Fırsatlar yaratıldığında, üretimin önündeki sorunlar kalktığında Türkiye'nin neler yapabileceğin en güzel göstergesi bu rakamlar. Tabii ihracat da bizim için vazgeçilmez. İhracat odaklı planlamalar yapmalıyız. Ayrıca tarımsal üretimimizi ve verimimizi de artırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay da ikinci çeyrekteki büyümenin beklentiler çerçevesinde olduğunu belirtti.

Türk ekonomisinin her geçen gün gücünü artırdığını vurgulayan Alpay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlerleyen süreçte özellikle tedarik zincirindeki aksaklıkların giderilmesiyle bu büyümenin sürekli hale geleceğini ümit ediyoruz. Türkiye ekonomisi bu konuda bugüne kadar iyi bir sınav verdi ve bundan sonra da hızlı bir şekilde zararlarını telafi edecektir. Ekonomide arzu ettiğimiz yere geleceğimizi düşünüyorum. Ekonomideki ve sosyal hayattaki sürekliliğin olabilmesi için değişen varyantlara göre artık dünyada tek çarenin aşılama olduğu görülüyor. Tekrar kapanmaya gitmemek ve ekonominin canlı bir şekilde devam etmesini sağlamak için herkesi aşı olmaya davet ediyorum."

"Gelecek adına bizleri umutlandırdı"

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, salgın koşullarına rağmen Türk ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilerin paralelinde büyüme kaydetmesinin gelecek adına kendilerini umutlandırdığını bildirdi.

Yıldız, "Bu olumlu tablonun devam ederek sürdürülmesi önem taşıyor. İhracattaki güzel tablo ve gelişmeler büyüme rakamlarına da yansıdı. İnşallah bu güzel tablo giderek devam eder ve 2021 sonunda hedeflenen büyümeyi yakalarız." ifadelerini kullandı.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Başkanı Erol Gülmez ise sanayinin artık normale döndüğüne işaret ederek "Birtakım sorunlar da var elbette. Bu sorunların giderilmesiyle büyüme daha kalıcı hale gelecektir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca