Bursa iş dünyası savunma sanayinde yeni işbirlikleri için Londra’da
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi üyeleri, Londra'da savunma sanayinde dünya devi firmaların vitrine çıktığı 'DSEI 2019, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda incelemelerde bulundu.
29.09.2019 01:01
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi üyeleri, Londra'da savunma sanayinde dünya devi firmaların vitrine çıktığı 'DSEI 2019, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda incelemelerde bulundu.
Kaynak: Dunya.com