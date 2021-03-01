Bursa iş dünyası salgının etkilerine rağmen yakalanan büyümeyi olumlu karşıladı
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Bursa iş dünyası salgının etkilerine rağmen yakalanan büyümeyi olumlu karşıladı

01.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:17
Bursa iş dünyası salgının etkilerine rağmen yakalanan büyümeyi olumlu karşıladı

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen elde edilen yüzde 1,8'lik büyümenin, Türkiye'nin dinamizmini ve esnekliğini gösterdiğini belirtti.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen elde edilen yüzde 1,8'lik büyümenin, Türkiye'nin dinamizmini ve esnekliğini gösterdiğini belirtti.

Türkay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin dördüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyüdüğünün açıklandığına değinerek, "Salgın sürecinde yaşanan daralmadan 2020'nin üçüncü çeyreğinde başlayan çıkışın dördüncü çeyrekte de devam ettiğini görmekten çok mutlu olduk. Artık bahar aylarıyla pandeminin etkilerinin giderek azaldığı, aşılamanın giderek daha çok insana ulaştığı ve ekonominin de canlandığı bir döneme girmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İş insanları olarak koşulların sağlanması halinde üretimi ve ihracatı artırabilecek güçte olduklarına dikkati çeken Türkay, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymanın önemine işaret etti.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz da salgının bütün olumsuzluklarına rağmen Türkiye'nin 2020'yi yüzde 1,8'lik büyümeyle kapatmasını önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Pek çok OECD ülkesinde ekonomilerin küçülmesine karşın Türkiye'nin son iki çeyrekte büyümeye devam etmesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Durmaz, "Bu, zamanında alınan doğru kararların etkisiyle Türk sanayicisinin, iş adamının başarısıdır. Yine el birliğiyle çalışarak bu büyümeyi devam ettirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez de Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pandemi birçok sektörü etkiledi ama sanayiyi pek etkilemedi. Ülkemizde otomotiv sektörü ve tekstil ağırlıkta. Bunlardaki artışlara baktığımızda pandeminin kötü etkilediği dönemlerdeki telafisini gerçekleştirmiş olduk. Tedarik zinciri, Çin tarafından yavaş yavaş Doğu Avrupa'ya, bizim ülkemize kayıyor. Bunun da faydası olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da reel sektörün desteklenmeye devam etmesiyle büyümeyi sürdürebileceğimizi ifade edebilirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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