Bursa iş dünyası salgın bitince işlerin hızla açılacağı görüşünde
Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üretime verilen aralar bazı kayıplara sebep olsa da, iş dünyası temsilcileri salgının atlatılmasının ardından işlerin hızla açılacağı görüşündeler.
24.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:10
Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üretime verilen aralar bazı kayıplara sebep olsa da, iş dünyası temsilcileri salgının atlatılmasının ardından işlerin hızla açılacağı görüşündeler.
Kaynak: Dunya.com