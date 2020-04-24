Bursa iş dünyası salgın bitince işlerin hızla açılacağı görüşünde Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üretime verilen aralar bazı kayıplara sebep olsa da, iş dünyası temsilcileri salgının atlatılmasının ardından işlerin hızla açılacağı görüşündeler.

Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üretime verilen aralar bazı kayıplara sebep olsa da, iş dünyası temsilcileri salgının atlatılmasının ardından işlerin hızla açılacağı görüşündeler. Kaynak: Dunya.com