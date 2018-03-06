Bursa İş Dünyası Mehmetçiğin Yanında

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası için toplanan 6 TIR dolusu gıda ve giyecek perşembe günü Kilis'e uğurlanacak. Ayrıca Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa milletvekilleri ile 100'ü aşkın iş adamı Mehmetçiğe destek olmak ve bölge halkına moral vermek için Kilis'e gidecek.

Çarşamba günü mesai bitimine kadar Bursa iş dünyasının destekleri ile toplanacak yardım TIR'ları 8 Mart Perşembe günü Kilis'e uğurlanacak. Bursa iş dünyası ve şehir protokolü BTSO öncülüğünde düzenlenecek organizasyonla cumartesi günü özel uçakla Kilis'e gidecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'na destek vermek ve bölge halkına moral aşılamak amacıyla gerçekleştirilecek ziyarette Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa milletvekilleri üyeleri ve iş dünyası temsilcileri de yer alacak.

Bugüne kadar BTSO liderliğinde gerçekleştirilen birçok yardım kampanyasına iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Ocak ayında 10 TIR dolusu gıda ve giyecek malzemesini sınır bölgelerinde yer alan mülteci kamplarına uğurladık. Kilis'de yaşayan halkımıza yönelik başlattığımız bu kampanyaya da üyelerimiz büyük ilgi gösterdi. Bu anlamda ihtiyaç sahiplerine her zaman elini uzatan iş dünyası temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kampanyaya destek olmak isteyenler (0224) 294 85 82/ 83 numaralı telefonlardan iletişime geçebilirler. - BURSA